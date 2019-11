Maaskant is klaar met anonieme scheldende fans

,,Dat had ik niet moeten doen, stom. Dat kan je nooit winnen”, zei Maaskant na de nederlaag (0-3) tegen FOX Sports. ,,Maar ik ben klaar met die anonieme mensen, die met een pet of een hoed op van alles naar je roepen wat heel persoonlijk is. Dan zeg ik: stap achter dat hek vandaan en kom even praten, leg maar eens met redenen uit wat je bedoelt. Als men vindt dat het allemaal mijn schuld is, dan moeten ze vooral blijven roepen. Maar we moeten in Nederland wel opletten dat we de grenzen niet laten vervagen.”