Madueke is op een geduldige manier ongeduldig bij PSV: ‘Dankbaar hoe snel alles gegaan is’

Door Rik Elfrink



Het is nauwelijks voorstelbaar dat Noni Madueke vorig jaar rond deze tijd amper bekend was bij het voetbalpubliek. De 18-jarige aanvaller speelde zijn wedstrijdjes bij PSV onder 19 en kreeg in december plots een kans bij Jong PSV in een uitwedstrijd bij FC Den Bosch. Die greep hij met beide handen aan: Madueke liet in De Vliert zelfs de Bossche thuissupporters genieten en was meteen de beste speler op het veld.