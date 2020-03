Madueke promoveert na contractverlenging door naar A-selectie PSV

Madueke ontwikkelt zich snel bij PSV. In de voorbije winterstop stroomde hij in bij Jong PSV. De jeugdige Brit maakte echter meteen een prima indruk, waardoor hij werd toegevoegd aan de A-selectie voor het trainingskamp. Madueke debuteerde in januari al in het hoofdmacht. Inmiddels was hij al in vier duels van PSV actief.



,,Ik heb ontzettend veel zin om bij het eerste aan te sluiten", liet hij weten. ,,Ik ga mijn best doen voor het team, doelpunten maken en ik hoop het publiek te vermaken. Ik wil trainer Ernest Faber bedanken voor het vertrouwen dat hij direct aan me heeft gegeven. Hij liet me debuteren en later ook mijn basisdebuut maken. Ik heb veel te danken aan de trainer."