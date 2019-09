Mag een voetballer wel een 10 krijgen?

Vitesse-ta­lent Lelieveld schuldbe­wust na flaters tegen PSV

16 september EINDHOVEN - De ogen sloegen dof uit, de lip trilde. Diep teleurgesteld stapte Julian Lelieveld de mixed zone in, na de afstraffing voor Vitesse bij PSV. De back, zo fanatiek op jacht naar zijn doorbraak in Arnhem, was na de 5-0 in Eindhoven een zielig hoopje mens.