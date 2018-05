Makkelie: Ik ben zenuwachtiger als videoarbiter, dan als scheidsrechter

De videoscheids adviseert de scheidrechter over doelpunten, rode kaarten en strafschoppen. Hij mag verder ook oordelen of de juiste speler een kaart heeft gekregen. Volgens Makkelie is de druk op een videoscheidsrechter vele malen groter. ,,Als ik als scheidsrechter een fout maak is dat mijn verantwoordelijkheid. Maar als videoscheidsrechter leg ik mijn fout bij iemand anders neer en dat is vele male erger."