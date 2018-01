Makkelie na schorsing terug in eredivisie

Fraser laat ook Foor en Van der Werff thuis

15:30 ARNHEM – Vitesse reist naar Spanje zonder Navarone Foor en Maikel van der Werff. Het duo is niet fit genoeg voor het trainingskamp van de Arnhemse eredivisionist in Oliva. In totaal ontbreken volgende week vier selectiespelers aan de Costa Blanca. Charlie Colkett is geblesseerd, terwijl Alexander Büttner teruggezet is naar de beloften.