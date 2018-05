Makkelie videoscheids bij duels Kuipers

Makkelie is een van de dertien 'video assistant referees' (VAR) op de eindronde. Hij heeft een vaste plek in Moskou, waar de video-arbiters in een studio de beschikking hebben over wedstrijdbeelden van veertig camera's. De VAR adviseert de scheidsrechter in het veld bij onder meer doelpunten, rode kaarten of buitenspelsituaties. ,,Ik verwacht heel vaak in actie te komen, dus het kan een pittige klus zijn. Het werk als videoscheids is stressvol, want als je ingrijpt, moet het kloppen.''



Kuipers en zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra zijn voor de tweede keer actief op een mondiale eindronde. Op het vorige WK in 2014 leidde het trio drie wedstrijden. Het trio hoopt in Rusland de finale te mogen fluiten ,,Dat is de droom van iedere scheidsrechter. Maar ook als het niet gebeurt, kan ik terugkijken op een fantastische carrière. Mijn loopbaan is compleet, ook zonder WK-finale'', zei hij op een persbijeenkomst bij de KNVB in Zeist.