Malen, Gakpo, Götze of.... Wie maakt de 5000ste van PSV?

Interview Daley Blind: 'Wat mij is overkomen is niet niks, en het zit wel in mijn achter­hoofd’

9 januari Daley Blind wil in 2021 een beter jaar dan het vorige, voor zijn club en voor hemzelf. Een gesprek bij de aftrap van een januarimaand vol topduels, over de boven- en ondergrens van Ajax, het EK met Oranje en over zijn hart. ,,Het doet iets met je. Fysiek, mentaal en in de beeldvorming.’’