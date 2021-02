Malen maakte al 50 goals voor PSV, maar slechts één in topduels: 'Even niet meedoen, dat kán niet op topniveau’

Avontuur bij Wolves Voormalig toptalent FC Den Bosch wil voor zijn achttiende debuteren in Premier League

22 februari Hij stond te boek als het grootste talent van FC Den Bosch, inmiddels heeft Justin Hubner (17) een profcontract bij Wolverhampton Wanderers en hoopt hij voor zijn achttiende al te debuteren in de Premier League. Hoe een vastberaden Bosschenaar zijn droom najaagt in the Midlands.