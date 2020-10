Malen terug in Oranje, Koopmeiners maakt debuut

‘Die nieuwe handsregel is alleen maar onduidelij­ker geworden’

1 oktober De arm van voetballers ‘eindigt’ dit seizoen bij de onderkant van de oksel. Met die uitleg van de KNVB zou de handsregel een stuk duidelijker worden. Hoe anders is de praktijk, ervoer Sparta-speler Mica Pinto vanavond in Zeist. Zelfs de aanklager twijfelde openlijk over de vraag of de verdediger tegen PEC Zwolle nu wel of geen hands maakte.