Man (18) die beker gooide bij FC Groningen - NEC zit nog vast

De politiewoordvoerster kon niet zeggen of er aangifte tegen de man is gedaan. Het duel werd zaterdag in de eerste helft bij een 0-0-stand meteen definitief gestaakt, nadat een grensrechter door de beker werd geraakt. Beveiligers pakten de man meteen op en begeleidden hem uit het stadion waarna de politie hem meenam.

Het is niet de eerste keer dat er dit seizoen problemen zijn bij FC Groningen. Tijdens de wedstrijden tegen SC Cambuur, SV Spakenburg en sc Heerenveen misdroegen supporters zich.

De KNVB weet nog niet wat er met het duel gebeurt. De wedstrijd wordt in principe op een later moment uitgespeeld, zoveel mogelijk onder dezelfde voorwaarden als zaterdagavond. Het competitiebestuur betaald voetbal kan echter ook besluiten dat de wedstrijd in z’n geheel moet worden overgespeeld.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Als er sprake is van schuld, dan kan de betreffende club tuchtrechtelijk gestraft worden. De KNVB wil in geen geval dat een team of club voordeel heeft bij het definitief staken van een wedstrijd.

Het duel tussen NAC en Willem II in de Keuken Kampioen Divisie was vorige week de eerste wedstrijd die na de verscherpte maatregelen van de KNVB definitief werd gestaakt. Het laatste kwartier van dat duel wordt dinsdag zonder publiek afgewerkt. Willem II begint met een voorsprong van 0-1.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal