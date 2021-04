Mannen terughoudend om Wiegman op te volgen? ‘Dan laten ze zich leiden door angst’

In Marbella, met prettige weersomstandigheden, heeft Wiegman de voorbereiding op Tokio met haar selectie weer opgestart. Vrijdag staat een oefenduel met Spanje op het programma. ,,Natuurlijk wordt er door de speelsters over gesproken met wie ze straks te maken krijgen”, aldus Wiegman. ,,Het is jammer dat het zo lang duurt. Of het me verwondert? Dat kan ik niet zeggen, want ik zit niet in het proces. Misschien is het nodig er even de tijd voor te nemen.”

Dat mannen terughoudend zouden zijn de functie over te nemen verbaast haar. ,,Dan laten ze zich leiden door angst en angst is een slechte raadgever. Ik zou het ongelooflijk vinden dat iemand niet zou willen werken met zo’n gedreven team. Daar mag elke coach zich de handen bij dichtknijpen.”

Supportersschare

Oranje werd Europees kampioen in eigen land en vice-wereldkampioen in Frankrijk. De grote successen van de Nederlandse voetbalvrouwen in de afgelopen jaren werden wellicht mede gedragen door de omvangrijke supportersschare. ,,Natuurlijk gaan we die mensen enorm missen bij de Olympische Spelen in Tokio”, zegt bondscoach Sarina Wiegman.

Publiek uit het buitenland wordt vanwege het coronavirus niet toegelaten straks. Wiegman: ,,Dat is zeker onderwerp van gesprek bij ons. Het EK was voor iedereen dichtbij, het WK in Frankrijk gemakkelijk bereikbaar per auto. Uiteraard waren er naar Japan niet zo veel mensen meegegaan, maar helemaal niemand is een grote tegenvaller. Normaal sta je spelers ook toe soms even contact te hebben met hun naasten, die in de buurt zijn. Dat zou nu toch al onmogelijk zijn, omdat we zelfs als we zijn gevaccineerd het besmettingsgevaar niet kunnen uitsluiten.”

In Marbella heeft Oranje de voorbereiding op Tokio opgepakt. Vrijdag is Spanje de tegenstander in een oefenduel, over een paar dagen wacht in Nijmegen Australië. Voetballen tegen toplanden was een uitdrukkelijke wens van de bondscoach. ,,Met deze tegenstanders ben ik heel tevreden. Hier kunnen we wat mee. Iedereen in onze selectie is fit. Het ziet er goed uit.”

Er waren meer redenen om naar Spanje uit te wijken. Wiegman wil ook dat haar speelsters weer een stap maken in het proces van gewenning aan de hitte van Tokio. ,,Het is hier niet zo warm als het straks in Japan is”, zegt ze vanuit Marbella. ,,Maar toch kunnen we ook in dit opzicht veel doen. We werken bijvoorbeeld met koelvesten, doen vochtmetingen zodat we weten hoeveel we moeten drinken straks. We nodigen ook andere sporters uit om te vertellen over hun ervaringen met extreme temperaturen. Dat werkt motiverend en inspirerend.”

