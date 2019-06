Marco van Basten gaat aan de slag bij FOX Sports

Steijn staat voor overstap naar club uit Abu Dhabi

1 juni Maurice Steijn is op weg naar Al-Wahda in Abu Dhabi, hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Op dit moment is de Hagenaar nog coach van VVV-Venlo. De Venlose club, die tot nu toe niet wil reageren op het waarschijnlijke vertrek van Steijn, komt naar verwachting morgen met een verklaring.