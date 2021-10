Marcos Senesi laat tranen vloeien bij het zien van zijn documentaire ‘El Gladiador’

Door Mikos Gouka



Toen Marcos Senesi deze week met zijn ouders de door Feyenoord gemaakte documentaire ‘El Gladiador’ keek, vloeiden er tranen. De verdediger van de Rotterdammers krijgt de laatste tijd wat kritiek omdat hij bij tegentreffers niet altijd handelend genoeg leek op te treden, maar de waardering voor de Argentijn is onverminderd groot in de Kuip. ,,Dat de club dit soort mooie dingen voor mij over heeft, zegt veel’', zegt Senesi. ,,Ik ben trots op de documentaire (die vrijdag te zien is bij Pathé en vanaf maandag op het YouTube-kanaal van de club, red.). Waarom ik emotioneel werd? Je ziet de weg die is afgelegd. Je denkt aan de jeugd en aan de familie. Dat wij onze vader niet zo vaak zagen omdat hij moest werken om zijn gezin te onderhouden. Dat mijn moeder alles voor ons over had. Dat doet iets.’’