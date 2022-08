Marcos Senesi trekt naar de Premier League en levert Feyenoord miljoenen op, Argentijn ontbreekt tegen Vitesse

Senesi kwam drie jaar geleden voor een recordbedrag (zeven miljoen euro) over van San Lorenzo en is na Tyrell Malacia en Luis Sinisterra de derde speler die Feyenoord minstens vijftien miljoen euro oplevert. Malacia vertrok al voor vijftien miljoen euro (exclusief bonussen) naar Manchester United en Sinisterra trok voor 25 miljoen euro naar Leeds United.

Senesi, die in juni zijn debuut voor het Argentijnse elftal maakte in de oefenwedstrijd tegen Estland, heeft daarmee zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld. De Argentijn zal vandaag in de uitwedstrijd tegen Vitesse (14.30 uur) niet meer in actie komen, want de verdediger is vandaag al op het vliegtuig gestapt van Rotterdam naar Engeland.