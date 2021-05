Marianne van Leeuwen topkandidaat voor opvolging Eric Gudde bij KNVB

,,We kunnen er niets over zeggen, behalve dat we in overleg zijn”, aldus de in 1961 geboren Van Leeuwen, die de eerste vrouw zou worden op die positie. ,,We hopen snel met een bevestigend bericht te komen, het is nog niet helemaal afgerond.”



Van Leeuwen riep na het racisme-incident in november 2019 rond Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira, in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch, op tot meer aandacht voor racisme in het amateurvoetbal. Zeeburgia, een club met spelers van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Afrikaanse komaf, heeft de afgelopen jaren te maken gehad met meerdere racistische incidenten. De KNVB presenteerde in januari 2020 een actieplan tegen racisme en heeft dat onderwerp hoog op de agenda staan.