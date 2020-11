Mario Götze voelt zich na vier weken tevreden bij PSV: ‘Het hier en nu telt voor mij’

Mario Götze vindt na vier weken dat hij met zijn komst naar PSV op de laatste dag van de afgelopen transferperiode een goede keuze heeft gemaakt. De 28-jarige Duitser sprak afgelopen week met de Duitse tv-zender ZDF onder meer over zijn kansen om weer terug te keren in Die Mannschaft .

Götze kwam in zijn carrière al 63 keer uit voor het Duitse elftal. ,,Het is mooi als de bondscoach iets positiefs zegt. Maar voor mij is het hier en nu belangrijk”, zei hij over de situatie.

Götze is altijd in contact gebleven met Joachim Löw, de Duitze keuzeheer. Hij sloot een terugkeer niet uit. ,,Op mijn achttiende werd ik voor het eerst genomineerd voor de nationale ploeg. Daarna hebben we wel wat meegemaakt. Het contact is er altijd wel. Ik wil nu bij PSV spelen en mijn prestaties leveren onder deze trainer. Wat er daarna gebeurt, zien we dan wel.”

De nieuwbakken PSV'er kwam afgelopen jaar weinig in actie. ,,Ik voel me goed en kan spelen, dat is het waar het nu om gaat voor mij. Vooral in het centrum kom ik het beste tot mijn recht. De trainer is voor mij het belangrijkste. Ik wilde met Roger Schmidt werken en onder hem in een elftal spelen. De eredivisie is geen competitie zoals de Bundesliga, Premier League of La Liga. Maar ook bij PSV is er de ambitie om bovenin te spelen en Europees mee te doen.”