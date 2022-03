Mario Götze zaait twijfel over toekomst bij PSV: ‘De trainer is voor mij het belangrijkste’

PSV-middenvelder Mario Götze heeft in een interview met Sports Illustrated aangegeven dat hij nog grote ambities heeft als voetballer en bij voorkeur de Champions League wil winnen. In Italië of Spanje spelen, is voor de Duitse WK-ster van 2014 zeker een optie. Ook een terugkeer naar de Bundesliga of een stap naar de Premier League ziet hij zitten.

Vorig jaar verlengde ‘Super Mario’ zijn contract in Eindhoven tot medio 2024. In zijn eerste verbintenis met PSV zat een clausule waarin stond dat hij voor enkele miljoenen naar een andere club mocht. Het is aannemelijk dat er ook in zijn tweede contract bij PSV afspraken zijn gemaakt over een vertrek voor een relatief beperkte vergoedingssom. Götze drukt met zijn inkomsten (naar schatting verdient hij net als Eran Zahavi jaarlijks zo'n 3 á 3,5 miljoen euro) ook zwaar op de begroting van de club.

Drie extra prijzen

Götze wordt in juni dertig jaar en met het nakende afscheid van Roger Schmidt wordt al driftig gespeculeerd over het einde van zijn dienstverband bij PSV. Volgens de clubleiding van PSV is het nog veel te vroeg om daar nu al over te spreken, terwijl het seizoen nog in volle gang is. PSV is nog in de race voor drie extra prijzen, nadat eerder dit seizoen de Johan Cruijff Schaal al is veroverd.

Al bij zijn komst naar Eindhoven sprak Götze over de ambitie om de Champions League te winnen. Dit seizoen had hij met PSV het hoofdtoernooi willen bereiken, maar strandde de missie in augustus op het nippertje. In een tweeluik was Benfica nipt te sterk.

Götze geeft in het gesprek met Sports Illustrated aan dat voor hem de ‘trainer de belangrijkste persoon in het voetbal is’. Door de aanstelling van Schmidt kwam hij in oktober 2020 op een roerige transferdag naar het Philips Stadion, waar hij toen een contract voor twee jaar ondertekende. Vorig jaar werd een nieuwe overeenkomst tot medio 2024 gesloten.

