Mark Koevermans nieuwe algemeen directeur Feyenoord

Honda komt bij eerste test in shirt Vitesse niet door de keuring

25 november ROTTERDAM - De rentree van Keisuke Honda op de Nederlandse velden is uitgelopen op een fiasco. Voorlopig beschikt de Arnhemse club over de sloffende replica van de Japanse ster. Met de ontluisterende 2-0 nederlaag bij Sparta belandt de Gelderse eredivisionist regelrecht in de horrorwinter. Coach Leonid Sloetski zit op dood spoor.