Marsman ook tegen PSV in bloedvorm: Feyenoord wil contract keeper verlengen

Feyenoord wil het contract met de reservekeeper verlengen en is serieus in gesprek met Marsman. ,,Maar er spelen een paar dingen’’, zegt Marsman, die nog geen keuze heeft gemaakt. ,,Ik weet wat ik heb bij Feyenoord en ik voel hier veel vertrouwen.’'

Zijn samenwerking met keeperstrainer Khalid Benlahsen, die als één van de besten in zijn vak wordt gezien, verloopt prima. Toch verving trainer Dick Advocaat Marsman steeds wanneer Bijlow weer klaar was om te spelen. Maar de doelman van Jong Oranje moest na zijn rentree tegen Willem II en later AZ steeds weer duels laten lopen omdat hij niet fit was. Is Marsman, die in de openingsfase en na rust keurig Donyell Malen van scoren hield, eigenlijk nu nog wel tweede keeper?