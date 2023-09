Marten de Roon grapt na eerste goal voor Oranje: ‘Eindelijk begonnen om Van Persie in te halen’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Roon, een controlerende middenvelder, kreeg de bal in de 17e minuut voor zijn voeten nadat Denzel Dumfries de bal met zijn hoofd, uit een hoekschop van Daley Blind, opzij had gelegd. Hij schoot in de linkerbenedenhoek raak (1-0). Het meespelen van De Roon was voor velen een verrassing, maar pakte voor bondscoach Ronald Koeman goed uit. In de eerste helft maakten Cody Gakpo en Wout Weghorst er ook nog 2-0 en 3-0 van.