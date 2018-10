Martens bij genomineerden eerste Women's Ballon d'Or

Navarone Foor zit in de bloei van zijn leven

17:04 ARNHEM - Hij is een vaste waarde bij Vitesse. Eerder al onder Henk Fraser en nu ook bij Leonid Sloetski. Navarone Foor blinkt in Arnhemse dienst uit als waterdrager, verbindingsofficier en kanon. Dit is zijn beste periode als profvoetballer.