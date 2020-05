Martens het meisjesidool, Miedema met de fenomenale cijfers

Wie is de beste ooit?Echte sport is er niet, discussiëren over sport kan gelukkig altijd. In de rubriek ‘De beste ooit’ vandaag de beste Nederlandse voetbalster aller tijden. Tim Reedijk gaat voor Lieke Martens en neemt het op tegen Daniël Dwarswaard, die Vivianne Miedema kiest.

Daniël: ,,We kunnen deze discussie wat mij betreft ook afdoen in vier zinnen. Komen ze: Fenomeen Miedema is 23 jaar. Speelde al 88 interlands. Ze maakte daarin 69 goals. Topscorer aller tijden van Oranje.’’



Tim: ,,Bizarre cijfers ja. Maar voor mij is Lieke Martens de beste Nederlandse voetbalster aller tijden. Hoe vaak hebben we niet geschreven over de reis die het Nederlandse vrouwenvoetbal heeft moeten afleggen? Het is toch lange tijd een ondergeschoven kindje geweest. Voor mij voelt het alsof de opmars ervan parallel gaat met die van Martens.’’

Lees ook Op Federer ben je verliefd, Nadal zet een stadion in de fik Lees meer

Quote De ervaren speelsters vonden Miedema maar een aparte vogel Daniël Dwarswaard Daniël: ,,Martens is ontegenzeggelijk een voorbeeld voor al die meisjes die nu voetballen. Ga ik totaal niet bestrijden. Maar ik kijk graag ook nog wat verder. Miedema is ook buiten de lijnen een uitstekende vertegenwoordiger van het vrouwenvoetbal. Voorbeeld: de Leeuwinnen streden na de EK-winst in 2017 voor hogere vergoedingen bij commerciële activiteiten voor de bond en interlands. De oude regelingen waren namelijk lachwekkend. Martens en Miedema waren door de spelersgroep naar voren geschoven om het woord te doen. Martens las keurig voor wat ze vooraf met elkaar hadden bedacht. Prima hoor. Bij Miedema was haar betoog gloedvol, niet ingestudeerd en oprecht. Echt opkomen voor de zaak. Dat impulsieve in haar interviews maakt Miedema puur. Maar vooral ook een uithangbord voor de sport. Weegt ook mee in deze discussie.’’

Tim: ,,De afgelopen jaren wilden de meisjes toch vooral Lieke zijn. Ik weet nog hoe ze in Barcelona in een strandtent vertelde hoe dat ging in 2017 toen ze tot beste speelster van de wereld werd verkozen. In een vliegtuig met Lionel Messi, op het podium naast Cristiano Ronaldo. En dat na het EK van 2017, waar de Leeuwinnen zich definitief in de harten van een breder Nederlands publiek speelden. Ook daar was Martens de aanjager, de ster. Dat was háár jaar.’’

Volledig scherm Sherida Spitse, Vivianne Miedema en Lieke Martens na het winnen van de EK-finale in 2017. © Pim Ras Fotografie

Daniël: ,,Dat was zeker haar jaar. Al scoorde Miedema in de kwartfinale, halve finale en de finale hè. Dat is ook haar kracht. Altijd aanwezig op de beslissende momenten. Toen ze net bij Oranje kwam, zorgde ze voor veel discussie in de kleedkamer. De ervaren speelsters vonden Miedema maar een aparte vogel. Op zichzelf gericht. Oók op dat vlak heeft ze zich de laatste jaren enorm ontwikkeld. Natuurlijk blijft ze de spits die het liefst zelf scoort. Maar ze heeft ontegenzeggelijk meer aandacht voor de rest. Op en buiten het veld.’’

Enquete Poll Wie is de beste Nederlandse voetbalster ooit? Vivianne Miedema

Lieke Martens Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie is de beste Nederlandse voetbalster ooit? Vivianne Miedema (67%)

Lieke Martens (33%)

Tim: ,,Internationaal gezien maakt Martens meer los. Serieus, ik heb in Hongarije een man zien lopen met een shirt van Lieke Martens, vlak voor de Champions League-finale voor vrouwen tussen FC Barcelona en Olympique Lyon. Biertje en een sigaretje erbij. Ondenkbaar toch, tien jaar geleden? Martens heeft de kar getrokken wat betreft aandacht voor het vrouwenvoetbal. En nu is het een fenomeen op zich. Het is nu niet meer de vraag óf het Nederlandse publiek zin heeft om wedstrijden van de Leeuwinnen te kijken, maar in welke getale.’’

Koprol

Daniël: ,,Dat komt natuurlijk niet alleen doordat Martens mee doet. Trouwens. Wat ik ook gewoon grappig vind. Dat eigengereide van Miedema. Toen ze tijdens het WK vorige zomer in de wedstrijd tegen Kameroen topscorer aller tijden werd, maakte ze een koprol van blijdschap. Zag er niet uit, maar Miedema vond het allemaal wel best. Het was een weddenschap met haar broertje.’’

Volledig scherm De bekende koprol van Vivianne Miedema toen ze topscorer aller tijden van Oranje werd. © Pim Ras Fotografie

Tim: ,,Ja, ik vind Vivianne Miedema een geweldige speelster. Op dat WK was ze ook van een andere orde dan Martens, die natuurlijk met blessures kampte. Ik sluit niet uit dat Miedema binnen enkele jaren wordt uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. Sterker nog, ik weet bijna zeker dat het gaat gebeuren. Maar haar impact op het Nederlandse voetbal is in bredere zin nog minder dan die van Martens. Maar hé, Miedema is pas 23 en nu al all time topscorer van Oranje. Zij gaat die rol van Martens geleidelijk overnemen, dat kan bijna niet anders.’’

Daniël: ,,Die rol heeft ze al overgenomen.’’



Lieke Martens werd in 2017 uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. Bekijk hier nog eens haar reactie.