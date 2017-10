Martens: Mijn leven staat na het EK volledig op z'n kop

In een interview op de website van de FIFA blikt Martens terug op de EK-winst en wat daarna nog volgde. ,,Het was de belangrijkste maand van mijn leven", zegt ze. ,,Het voelde zo goed om deel uit te maken van dat team. Ik ben blij dat ik een belangrijke rol kon spelen. Spelen én scoren in de finale was onvergetelijk. Ik weet zeker dat we het vrouwenvoetbal in Nederland voor altijd hebben veranderd. We hebben zoveel support gehad, niet alleen in de stadions maar ook van mensen voor de televisie. We mogen trots op onszelf zijn dat we dat hebben bereikt."



Grote dank voor al haar prestaties gaat uit naar haar ouders: ,,Zonder hen was ik nooit zover gekomen. Ze hebben me jarenlang geholpen en ik ben blij dat ik deze momenten met hen kan delen. Zij genieten er ook heel erg van", aldus Martens die nog altijd dromen heeft: ,,De Champions League winnen, deelnemen aan het WK én aan de Olympische Spelen."