Martina meteen met Feyenoord mee naar derby tegen Excelsior

Door Mikos Gouka



Martina, gehuurd van Everton dat hem al eerder bij Stoke City had gestald, is door de leiding van Feyenoord verteld dat hij een extra optie voor alle defensieve posities is. Maar in principe moet hij zich richten op de plek van centrumverdediger. Trainer Giovanni van Bronckhorst had ook jongeling Lutsharel Geertruida als optie, maar de eigen jeugdspeler is blijkbaar niet ver genoeg in zijn ontwikkeling. ,,Iedereen mag roepen dat we toch al lang en breed derde zijn’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Maar dat is mij te makkelijk. Ik kijk ook naar aantallen qua spelers en als je de mogelijkheid krijgt om een speler te halen die ervaring heeft in de Premier League, dan moet je dat doen.’’