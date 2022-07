Martínez en Eriksen ontmoeten nieuwe teamgenoten, Dessers gespot met coach FC Kopenhagen

Oran­je-opponent Frankrijk: ruzies, intriges, verwachtin­gen en prijzenhon­ger

Het rommelt, er zijn intriges, er is drama. Een profiel van Frankrijk, een van de topfavorieten voor de titel. Het is een team van sterren én de ploeg die Oranje zaterdagavond (21.00 uur) tegenkomt in de kwartfinales van het EK.

23 juli