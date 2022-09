Mascotte Heero wint rechtszaak en mag weer aan de slag bij SC Heerenveen

Bas Dost beul van Vitesse in de Galgen­waard

UTRECHT - Vitesse blijft na zes speelrondes steken op plek veertien in de eredivisie. Een ketser van Carlens Arcus leverde de Arnhemse club zondag een pijnlijke nederlaag op bij FC Utrecht. Bas Dost werd matchwinnaar in een kwaliteitsarm duel in de Galgenwaard: 1-0.

11 september