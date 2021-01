Matchwinner Gravenberch kreeg weer last van onderrug: ‘Hoop dat ik daar snel vanaf kom’

Gravenberch maakte in de 22ste minuut de winnende goal. ,,De bal lag voor mijn rechter, maar er was geen ruimte om te schieten. Toen kapte ik de bal naar mijn linkerbeen en kon ik de bal in de hoek leggen”, zei hij over zijn actie, waarmee hij Marcos Senesi en Nick Marsman kansloos liet. Daarna groeide Feyenoord in de wedstrijd, maar ondanks veel grote kansen bleef Gravenberch de enige doelpuntenmaker in de 189ste Klassieker.

Gravenberch leek in de 40ste minuut al te worden gewisseld. De vijf minuten tot de rust hield hij nog wel vol, maar in de tweede helft keerde hij niet meer terug op het veld. Jurgen Ekkelenkamp was zijn vervanger. ,,Ik kreeg weer last van mijn onderrug. Daar heb ik al jaren last van. Soms komt dat weer terug. In de eerste helft werd het nu erger en erger. Daarom heb ik in de rust om een wissel gevraagd. Als ik door had gespeeld zou het nog erger worden en ben ik er misschien langer uit. Ik wil er zo snel mogelijk vanaf, maar het komt steeds terug. Het gaat langzaam weg en dan komt het weer op. De laatste weken heb ik er meer last van en nu was het de druppel.”