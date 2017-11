Matchwinner Isimat-Mirin tegen afspraak in mee naar voren

PSV stond tegen Zwolle onder grote druk en mocht met een punt tevreden zijn. Toch besloot Isimat in blessuretijd mee naar voren te gaan. ,,Ik probeerde hem terug te roepen'', bekende Phillip Cocu na afloop. Het lukte de coach van de Eindhovenaren niet Isimat te bereiken. ,,Ik ben blij dat hij hem er uiteindelijk inschoot. Nota bene een verdediger.''



Ook doelman Jeroen Zoet probeerde Isimat nog terug te roepen. ,,Hij moest eigenlijk blijven. We hadden het moeilijk. En soms moet je dan genoegen nemen met een punt. Toch zijn we er in blijven geloven. Dat we toch weer winnen is een tik voor de concurrentie.''



Isimat-Mirin maakte eerder in Frankrijk al eens het winnende doelpunt in de blessuretijd van een wedstrijd, vertelde hij na afloop. ,,Ik ben blij voor het team en voor de fans'', aldus de matchwinner. ,,We moeten nog niet praten over het kampioenschap. Elke wedstrijd moeten we het weer laten zien. We hebben er weer drie punten bij, dat is het belangrijkste.''