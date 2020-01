Matchwinner Narsingh wil doorpakken: ‘Nu ook scoren in competitie’

Narsingh viel in de 86ste minuut in voor spits Nicolai Jørgensen, maar ook met hem in de aanval kon Feyenoord vanavond in het restant van het vorige week gestaakte bekerduel (in de 63ste minuut) geen indruk maken. Net toen de bekerwedstrijd beslist leek te gaan worden met een strafschoppenserie, was daar dan toch nog een goal. Narsingh schoot van dichtbij binnen na goed klaarleggen van Luis Sinisterra. ,,Ja, op die kansen moet je loeren als spits. De bal kwam voor m’n voeten en ik hoefde hem alleen nog maar binnenschuiven. Ik weet dat Sinisterra goed kan koppen en hij legde de bal goed terug, dus ik hoefde alleen nog binnen te schieten. Hopelijk lukt het nu ook in de competitie", zei Narsingh, die op 22 september zijn laatste goal maakte voor Feyenoord.

Narsingh was opgelucht met zijn late goal, maar zag ook dat Feyenoord het vanavond erg moeilijk had. ,,Het was een lastige wedstrijd. Het veld was niet best en zij hielden het compact, dus we moesten hard werken om hier te winnen. Mooi dat het gelukt is, op welke manier maakt dan even niet uit.”