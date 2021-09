Matchwinner Til geïrriteerd na late zege Feyenoord: ‘Ik vind dit niet kunnen, kom op man’

Missie Vitesse mislukt: ook in derde thuisduel blijft zege uit

20:51 ARNHEM - Vitesse blijft dit seizoen in eigen huis nog zonder zege. Ook de derde competitiewedstrijd in GelreDome leverde niet het gewenste resultaat op. De Arnhemse equipe bleef zaterdagavond tegen Fortuna Sittard steken op 1-1. Dat was een bittere teleurstelling voor coach Thomas Letsch.