Matig Feyenoord met pijn en moeite langs tien man Swift

Trainer Giovanni van Bronckhorst maakte van de gelegenheid gebruik om Nicolai Jørgensen, Steven Berghuis, Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi rust te gunnen. Dylan Vente debuteerde in de basisformatie van de landskampioen. Ook Kenneth Vermeer verscheen weer eens aan de aftrap. De doelman beleefde aanvankelijk een rustige avond in De Kuip, maar was in de vijftigste minuut kansloos na een prachtig afstandsschot van Max van Wakeren. Even na de 2-1 voorkwam hij dat Van Wakeren gelijk maakte.