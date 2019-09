Matig PSV met schrik vrij in Waalwijk

PSV heeft met pijn en moeite duur puntenverlies in Waalwijk voorkomen. Door late goals van Konstantinos Mitroglou en Timo Baumgartl wonnen de Eindhovenaren met 3-1. RKC was vlak voor de rust op voorsprong gekomen. Na een dik uur hielp RKC’er Paul Quasten PSV met een eigen doelpunt weer in het zadel. Steven Bergwijn moest in de slotfase nog geblesseerd het veld verlaten.

Door Chris Ottens



PSV ploeterde in de eerste helft tegen RKC. Steven Bergwijn was weer teruggekeerd in de basis ten faveure van Jorrit Hendrix, verder koos Mark van Bommel voor dezelfde spelers als tegen Apollon Limassol. Met die basiself creëerde PSV voor rust nauwelijks kansen, voorin ontbrak het aan de juiste afstemming en scherpte. Zoals in de 20ste minuut, toen Melle Meulensteen de bal aan Cody Gakpo verspeelde en Donyell Malen er net niet aan kwam.

De beste kansen waren voor de promovendus uit Waalwijk. In de 25ste minuut ontbrak het aan afstemming tussen Erick Gutiérrez en linksback Oliver Boscagli, Darren Maatsen schoot de bal in het zijnet. Even later krulde Stanley Elbers de bal net over het doel van Jeroen Zoet. PSV was daarmee echter nog niet genoeg gewaarschuwd, want in de 43ste minuut viel de 1-0 alsnog. Meulensteen was eerder bij de bal dan Boscagli en tikte van dichtbij binnen.

Mitroglou voor Rosario

Na rust was het eerste kansje nog voor RKC, maar was het PSV dat vervolgens domineerde. Het duurde alleen een kleine 20 minuten voordat de Eindhovenaren het enorme overwicht om wist te zetten in doelpunten. Van Bommel bracht Jorrit Hendrix voor de gehavende Érick Gutiérrez en even later kwam Kostas Mitroglou voor Pablo Rosario. Die laatste wissel had meteen zijn effect: binnen enkele minuten maakte RKC’er Paul Quasten een eigen goal: 1-1.

Ook daarna bleef PSV domineren en was het wachten totdat de 1-2 zou vallen. Die goal viel uiteindelijk een kwartier voor tijd. De bal belandde uit een corner voor de voeten van Timo Baumgartl, die vervolgens via de vuisten van Etienne Vaessen hard raak schoot: 1-2. Weer enkele minuten later was het Mitroglou die na een counter uit het boekje met een assist van invaller Armindo Bruma de stand op 1-3 bepaalde. Zo heeft PSV na 4 duels 10 punten.



In de slotfase kreeg PSV nog wel een tegenvaller te verwerken, de ploeg eindigde met 10 man omdat Steven Bergwijn geblesseerd van het veld moest.