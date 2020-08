Matige generale voor AZ richting CL-duel: ‘Heel slecht resultaat’

,,Ik wil het niet mooier maken dan het is, 1-1 tegen Telstar is gewoon een heel slecht resultaat’, zegt Slot op de website van AZ. ,,Alle resultaten in de voorbereiding zijn mager geweest. Maar één ding kan ik mijn spelers niet verwijten. Ze hebben elke keer de mentaliteit getoond om tot het uiterste te gaan, om nog wel het maximale uit de wedstrijd te halen.” Dat is volgens hem een vereiste om tot succes te komen. ,,Als je dat woensdag tegen Viktoria Plzen in de tweede voorronde van de Champions League ook kan opbrengen, dan maak je altijd kans op een resultaat.”

Benaissa Benamar opende de score voor de club uit Velsen die in de eerste divisie uitkomt. ,,Rampzalig hoe we die goal weggeven", aldus Slot. Teun Koopmeiners benutte een strafschop voor AZ, waar Calvin Stengs nog ontbrak. Trainer Slot verwacht dat zijn aanvaller woensdag wel beschikbaar is, misschien als basisspeler maar anders als invaller. Ron Vlaar viel in de tweede helft in bij de club uit Alkmaar.

Oefencampagne

De oefenwedstrijd tegen Telstar was de zesde vriendschappelijke duel van AZ in de aanloop naar het nieuwe seizoen. De tweevoudig landskampioen won alleen van het Franse Lille OSC (2-1). AZ verloor van Racing Genk (0-1), FC Utrecht (0-1), PEC Zwolle (0-1) en AS Monaco (0-2).

,,Ik had graag een hele andere voorbereiding beleefd als deze, als het om de resultaten gaat”, vervolgde Slot. ,,Maar we zijn er fysiek klaar voor, mentaal klaar voor, en als we nog een klein beetje beter gaan voetballen in de eindfase heb ik er alle vertrouwen in voor woensdag. Ik heb de hoop en de verwachting dat we dan net even wat extra’s kunnen brengen.”

