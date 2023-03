Mats Wieffer vol trots na Oranje-debuut: ‘Wie dit had voorspeld, was niet goed bij z’n pan geweest’

Wout Weghorst en Mats Wieffer zorgen voor jongens­boek­ver­haal dat niet eerder werd geschreven

Nederland - Gibraltar had weinig om het lijf. Toch was het een bijzondere avond in de Kuip voor twee voetballers van Oranje en voor hun eerste amateurclub. RKSV NEO uit Borne, 1200 leden, leverde met Wout Weghorst en Mats Wieffer twee basisspelers in een EK-kwalificatie-interland.