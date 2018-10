Matthijs de Ligt, de betonjongen van de eredivisie

Video PSV en de KNVB-be­ker: al zes seizoenen geen fijn huwelijk

9:46 PSV liep gisteravond tegen een enorme zeperd aan in de tweede ronde van de KNVB-beker. RKC Waalwijk was na verlenging, nota bene in Eindhoven, met 2-3 te sterk. Het lukte PSV al zes seizoenen niet om verder te komen dan de kwartfinale. Ook thuiswedstrijden vormen geen garantie voor succes.