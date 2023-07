Maurice Steijn hunkert naar versterkingen bij Ajax: ‘Het Champions League-voetbal waarmee je spelers kon halen, is er nu ook niet’

Narrigheid en ergernis ingeruild voor vechtlust bij Vitesse: er zit een andere kop op Maxi Wittek

Vitesse is al een jaar verstrikt in de Amerikaanse overname. Maar in Arnhem heerst anno 2023 een andere sfeer. En die belichaamt Maximilian Wittek. De narrige Duitser gaat weer als ‘Mister Conference League’ door het leven.