Maurice Steijn slaat keihard terug naar ‘lul’ Pierre van Hooijdonk: ‘Lachwekkend en zielig’

Het voorzetje van presentator Wilfred Genee (‘vind je Pierre van Hooijdonk een lul?’) werd gretig ingekopt door Steijn, die nog een rekening had openstaan. ,,Pierre is natuurlijk super rancuneus richting mij omdat ik ooit twee jaar geleden zijn zoontje niet altijd opstelde”, verklaarde Steijn zijn aversie. ,,Wat zowel voor mij als na mij ook niet altijd gebeurde.”

De trainer had in zijn periode bij NAC een moeizame relatie met Sydney van Hooijdonk. Zo liet hij de spits ooit pas vlak voor tijd invallen. ,,En dat kan natuurlijk niet", klonk het cynisch. Sindsdien kan hij bij vader Pierre, analist bij de NOS, geen goed meer doen, zo stelt de Sparta-coach.

Quote

,,Hij voelt zich geroepen om te pas en te onpas op tv mij, maar ook Sparta naar beneden te halen. Op een gegeven moment is het ook wel lachwekkend en zielig aan het worden als je hem bezig ziet bij de NOS. Je verwacht dat als ze mensen aan tafel zetten dat ze onafhankelijk hun mening geven over wat er gebeurt het weekend. Pierre heeft altijd een dubbele agenda en kan nooit onafhankelijk iets zeggen. Nogmaals, het is een beetje zielig aan het worden.”