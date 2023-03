SC Heerenveen weer nagenoeg op volle oorlogs­sterk­te in thuisduel met Ajax

SC Heerenveen kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Ajax weer beschikken over Sydney van Hooijdonk, Thom Haye, Tibor Halilovic en Mats Köhlert, die afgelopen weekend ontbraken. Verdediger Pawel Bochniewicz is hersteld na zijn botsing van zaterdag, terwijl de Noorse aanvaller Daniël Karlsbakk er vanwege ziekte niet bij is tegen de Amsterdammers.