Mazraoui niet met Ajax mee naar Groningen

Ten Hag wil nog niets kwijt over nieuw contract: ‘Groningen-uit nu belangrij­ker’

15:23 Erik ten Hag wil nog niet speculeren over een nieuw contract bij Ajax. ,,Dat lijkt me niet het juiste moment¨, zei hij. ,,Het is bekend dat ik het hier uitstekend naar mijn zin heb. Maar we zitten in een drukke en belangrijke periode. Voor mij telt nu de uitwedstrijd van zaterdag tegen FC Groningen.”