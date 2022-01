Mazraoui rekent op vertrek bij Ajax: ‘Heb al met andere clubs gesproken’

Video Omstreden treffer helpt Ajax aan winst in topper met PSV én koppositie in eredivisie

Ajax heeft in een onderling gevecht met PSV de koppositie in de eredivisie heroverd. Dat gebeurde op dubieuze wijze, aangezien de bal voorafgaand aan de fraaie, winnende goal van Noussair Mazraoui over de zijlijn leek te zijn gerold: 1-2.

