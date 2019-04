Mazraoui ziet kansen in return tegen Juventus: ‘Hebben respect afgedwongen’

Mazraoui moest geschorst toekijken tijdens de laatste drie duels van Ajax met FC Emmen, Willem II en Juventus. Tegen Excelsior keerde de voormalige middenvelder weer terug op zijn inmiddels vertrouwde positie rechts in de defensie. ,,Het enige voordeel van die schorsing is dat ik weer uitgerust ben”, zei hij na alweer het vijftigste officiële duel van Ajax dit seizoen.



Komende dinsdag tegen Juventus moet de rechtsback van Ajax, wie dat ook is, zich met de bewaking van Cristiano Ronaldo belasten. ,,Dat zou een jongensdroom zijn”, bekende de 21-jarige Mazraoui. ,,Het talent dat Messi heeft, is ongekend in deze wereld. Maar de winnersmentaliteit van Ronaldo ook. Dat is ook buitenaards.”