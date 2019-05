Mbende toch geschorst voor duel met De Graafschap

Arjen Robben terug naar PSV? De voors en tegens

8:23 Hij wil het liefst nog door, maar niet ergens om plek vijf of zes spelen. Amerika, Japan, de woestijn? Niet aan de orde. Zijn fragiele lijf legt hij graag in vertrouwde medische handen. Zo bezien lijkt PSV één van de weinige logische opties voor Arjen Robben. Wat zijn voors en tegens in dat geval?