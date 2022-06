‘McDonald’s-shirt’ of niet, Ajax-fans staan straks weer in de rij

Juventus had in 2019 nog maar net zijn nieuwe thuisshirt gepresenteerd, toen in Turijn een spontaan volksoproer uitbrak. Aanleiding hiervoor vormde het feit dat de Italiaanse topclub zijn iconische zwart-witte strepen had vervangen door twee blokken. Sommige supporters dreigden zelfs geen stap meer in het stadion te zetten, totdat het tricot in ere was hersteld. Zo groot was de woede in de geledingen rond I Bianconeri. Nou ja, behalve dan bij Inigo Turner, de ontwerper. ,,De traditionele shirts zijn zo voorspelbaar”, schamperde hij. En, vervolgens, een tikkeltje uitdagend: ,,De Oude Dame is niet bang voor een spannende nieuwe look.”