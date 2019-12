Medisch expert ziet het somber in voor Memphis: ‘Terugkeer duurt 7,5 maanden’

De aanvaller van Olympique Lyon en Oranje scheurde zondag in de competitiewedstrijd tegen Stade Rennes (0-1) de voorste kruisband van zijn linkerknie. Een operatie wacht. Het EK van komende zomer, dat voor het Nederlands elftal op 14 juni begint tegen Oekraïne, wordt een race tegen de klok voor Depay.



,,Gemiddeld duurt het 6.5 maanden tot een voetballer na reconstructie van de voorste kruisband weer kan gaan trainen", zegt Gouttebarge. ,,Voor een terugkeer in wedstrijdverband staat 7,5 maanden. En weer kunnen spelen, wil niet zeggen dat je ook direct weer op niveau kan presteren. Het verschilt allemaal per speler en het is in het geval van Memphis dus speculeren. Maar gezien de tijd die resteert, moet hij ook een afweging maken tussen z'n gezondheid op de lange termijn en het EK."

Ervaring

De Fransman weet precies waar hij over praat. In zijn tijd bij FC Volendam scheurde Gouttebarge twee keer de voorste kruisband van een knie af. ,,De eerste keer kon ik na zo'n acht maanden weer voetballen. Maar tijdens een trainingskamp in de winter zakte ik weer door die knie. Dezelfde schade, weer een operatie. Ik heb daarna nog een paar jaar zonder problemen gevoetbald, maar ik heb wel altijd extra oefeningen moeten doen. De knie blijft een zwakke plek."

De 25-jarige Depay zit in de kracht van z'n leven. De nummer 10 van Oranje beschikt over een sterk lichaam en zit graag in de sportschool. ,,Dat zit bij hem allemaal wel goed, hij zorgt goed voor z'n lichaam. Hij kan het zich ook permitteren om extra individuele begeleiding te financieren", aldus Gouttebarge. ,,De kracht van Memphis is z'n snelheid en explosiviteit. Maar juist bij een blessure aan de voorste kruisband zie je vaak dat de knie daarna wat moeizamer buigt. Terwijl die buiging juist belangrijk is in een volle sprint. En op de lange termijn is er ook kans op artrose bij zulke blessures."

Uit onderzoek van de FIFPro blijkt dat gemiddeld eens in de twee jaar een Europese club met een selectie van ongeveer 25 spelers te maken krijgt met een dergelijke knieblessure. Gouttebarge concludeert op basis van cijfers van de afgelopen vijftien jaar dat de volle speelkalender en buitenlandse, commerciële reizen van topclubs hebben geleid tot een toename van het aantal blessuregevallen. ,,Topvoetbal is moordend, het gaat maar door en door. Het aantal wedstrijden staat niet meer in verhouding tot het aantal rustdagen."