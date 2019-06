Meer vermaak bij Oranje Leeuwinnen dan in finale Champions League

Het uitzwaaiwedstrijdje in Eindhoven was onverwacht spectaculair. De Oranje Leeuwinnen wankelden het eerste kwartier tegen de über agressieve Australiërs. Maar de vrouwen van Sarina Wiegman bleken in staat twee versnellingen hoger te schakelen, schuwden de duels niet. Een doelpunt uit een spelhervatting (met veel gevoel getrapt door Spitse, ingekopt door Van de Sanden) en een echte spitsengoal (Miedema) en de overwinning was een feit. Tot het eind was Nederland - Australië het consumeren waard.



Ik installeerde me spinnend naast onze poes op de bank voor de Champions League-finale. De eerste conclusie na 24 seconden: zoals hockeyers op jacht gaan naar strafcorners door tegen de voet van de opponent te schieten, stelen topvoetballers vanaf nu penalty’s door in het strafschopgebied van dichtbij op de arm van de tegenstander te mikken. Mané deed het bij Sissoko en arbiter Skomina floot voor een pingel. Reken maar dat Mané de dwaling van de Sloveense scheidsrechter in de slotminuut van Paris Saint-Germain - Manchester United – hij gaf een belachelijke strafschop – heeft gezien.