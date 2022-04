Meeste rond bekerfinale aangehouden mensen weer vrij

FC Volendam kan zich ook opmaken voor promotie­feest, Feyenoord-huur­ling redt NAC

FC Volendam is bijna terug in de eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk won ook de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax (3-1) en kreeg zo de tweede plaats, die recht geeft op promotie, nog steviger in handen. Later op de dag won NAC Breda met dank aan een Feyenoord-huurling.

