‘Megagrote’ teleurstelling in Tilburg na degradatie: ‘Dit gaat door merg en been’

Willem II won vanmiddag met 3-0 van FC Utrecht maar kon daarmee degradatie niet meer voorkomen. De teleurstelling was groot in Tilburg, ook bij trainer Kevin Hofland die was aangesteld om de club te verzekeren van lijfsbehoud. ,,Ik weet het ook even niet.”

,,Wij wisten van tevoren dat we onze plicht moesten doen door te winnen, wat er ook gebeurde", begint Hofland bij ESPN aan zijn analyse. ,,Dan is het teleurstellend en zuur als je er alsnog zo uitvliegt.” Want aan Willem II zelf lag het niet. Al vroeg was er de voorsprong voor de thuisploeg, dat met goed voetbal subtopper FC Utrecht de baas was. Hulp moest uit Nijmegen komen waar Fortuna Sittard leidde tegen NEC, maar die kwam er niet. Of het nu leegte is wat overheerst bij Willem II? ,,Ze hebben er alles aan gedaan. We weten dat we afhankelijk zijn. Leegte, emotie, verdiet, er komt nu zoveel vrij.”

Desondanks werd Willem II wel de hele middag gesteund door de trouwe eigen supporters, die er een sfeervolle middag van maakten in Tilburg. ,,Dat is echt heel bijzonder. Mijn complimenten voor hen en bedankt namens het hele team. Maar de teleurstelling is megagroot, ook bij ons. Ik weet het even niet...”



Hofland tekende twee maanden geleden tot het einde van het seizoen in het Koning Willem II Stadion. Of hij het daar ook in de Keuken Kampioen Divisie voor het zeggen heeft? ,,Na de competitie gaan we daarover in gesprek. Handhaving was de bedoeling, maar nu is het niet aan mij. Ik ben bereid om te luisteren, want ik heb het goed naar mijn zin bij de club. Willem II is een mooie club met veel potentie om snel terug te komen.”

Heerkens: ‘Dit gaat door merg en been’

Ook centrumverdediger en man van de club Freek Heerkens had het er maar moeilijk mee. ,,Ik was ervan overtuig dat als wij zouden winnen er op de andere velden wel iets zou gebeuren. Maar dat was dus niet het geval... Natuurlijk is het onrustig geweest dit seizoen. We hebben hele matige series gehad van wedstrijden waardoor we in een negatieve spiraal belandden. Dan grijp je alles aan om het tij te keren. Dat is niet gelukt en het heeft te lang geduurd, al was er de laatste tijd wel een kentering gaande met supporters en club.”



Toen het over de Tilburgse aanhang ging, werd Heerkens emotioneel. ,,We kregen een geweldig ontvangst van het publiek en gingen hier onder applaus van het veld. Voor hen doet het me nog het meeste pijn. Eerst vecht je tegen FC Utrecht en dan tegen de tranen. Dit gaat door merg en been.” Hoe de sfeer in de kleedkamer was? ,,Verslagenheid. Het was muisstil.”

Volledig scherm © ANP