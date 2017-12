Megaschorsing Bertrams, Vreven niet akkoord

Bertrams haalde FC Twente-aanvaller Slagveer in de blessuretijd keihard onderuit, waarna hij met rood moest vertrekken. Zijn ploeg verloor ook nog eens met 1-2. ,,De doelman heeft zich volgens de aanklager schuldig gemaakt aan gewelddadig handelen ten opzichte van een tegenstander. Bertrams ging met hoge snelheid en met het been en de noppen vooruit het duel in waarna Slagveer het veld geblesseerd per brancard moest verlaten'', legt de KNVB in een reactie uit.