Meijers na opstappen Selimi: ‘In 30 jaar als trainer niet eerder meegemaakt’

Met dat voornemen reageert Hugo Bol namens de technische commissie van de ‘Blauwen’ op de commotie die is ontstaan. ,,We hebben het nieuws natuurlijk ook gelezen, maar we horen dit liever uit de mond van Argjend zelf. Pas dan kunnen we inhoudelijk reageren.”



Voor de A-selectie van de tweededivisionist staat er daags na de bekeruitschakeling bij de landskampioen een lichte training op het programma. Zaterdag speelt Spakenburg weer voor de competitie, uit bij AFC. Bol heeft ‘op dit moment geen idee’ of Selimi op komt dagen en ‘hoopt een gesprek met hem te plannen’.



Trainer Eric Meijers hield Selimi tegen Ajax negentig minuten op de bank, wat bij de 23-jarige rechtsbuiten in het verkeerde keelgat schoot. De lokale krant De Bunschoter meldt dat Selimi zijn spullen heeft ingeleverd en opgestapt is bij de club.



,,Als je altijd alles hebt gegeven voor de club en er wordt je in de Arena nog niet eens een invalbeurt gegund, dan voel je je alsof je in je rug bent gestoken en kun je er beter mee kappen.”